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محافظ المنوفية يؤجل إغلاق كوبري الباجور العلوي لهذا السبب

02:12 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

كوبري الباجور العلوي

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المنوفية- أحمد الباهي:

كشف مصدر مسؤول بديوان عام محافظة المنوفية، أن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أرجأ إغلاق الكوبري العلوي بمدينة الباجور لعدة أيام.

وبحسب المصدر، فإن هذا التأجيل يأتي بهدف الاطلاع الكامل على الاستعدادات الجارية وخطة المرور للطرق البديلة، نظرًا لأهمية الكوبري الذي يربط بين مدينتي شبين الكوم وأشمون، بالإضافة إلى شطري مدينة الباجور القبلي والبحري.

وكانت إدارة مرور المنوفية، أعدت خطة بديلة للسيارات القادمة من شبين الكوم، بحيث تسلك طريق المشروع ثم شارع بنها، بينما يستمر العمل بالاتجاه العكسي (أشمون - شبين الكوم) بشكل طبيعي.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية كانت أعلنت إغلاق الكوبري العلوي رسميًا في 13 يناير 2023، وظل العمل به على مراحل حتى تاريخه.

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كوبري الباجور العلوي محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون
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