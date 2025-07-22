مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث على طريق "الإسماعيلية-القاهرة"

الشرقية - ياسمين عزت:

لقى شخص مصرعه، وأصيب 16 آخرين بإصابات متفرقة، صباح اليوم، إثر وقوع حادث تصادم وانقلاب ميكروباصين، بطريق "القاهرة – الإسماعيلية"، وتحديدًا أمام مستشفى "الطبي العالمي" اتجاه القاهرة.

شهد طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي مصرع شخص وإصابة 16 آخرين بإصابات مختلفة في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمحافظة الشرقية اتجاه القاهرة.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق القاهرة الإسماعيلية أمام المركز الطبي العالمي اتجاه القاهرة.

انتقلت قوات أمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 16 شخصًا ومصرع آخر، ودفعت الجهات المختصة، بسيارات الإسعاف من محافظتي القاهرة والشرقية لنقل المصابين والجثة (التحفظ عليها بالمشرحة) إلى المستشفيات القريبة وتقديم الدعم الطبي للمصابين، وتحرر المحضر القانوني ورفع آثار الحادث.