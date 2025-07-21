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وزير الصحة: معمل الإسماعيلية نقلة نوعية في تدريب فنيي الأشعة وفقًا لأحدث المعايير العالمية

01:48 م الإثنين 21 يوليو 2025

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن افتتاح أول معمل محاكاة متكامل للتدريب على الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمعهد الفني الصحي بالإسماعيلية يُمثل خطوة استراتيجية لتأهيل الكوادر الفنية في مجال الأشعة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية.

وأشار الوزير، خلال كلمته في افتتاح المعمل صباح اليوم، إلى أن هذه الخطوة تُعزز جاهزية الخريجين للعمل مباشرة في المستشفيات، من خلال التدريب العملي المكثف، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وتطور الصناعات الطبية الحديثة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، صباح اليوم، إلى محافظة الإسماعيلية، لتفقد عدد من المنشآت الصحية والتعليمية، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني الصحي ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

وشملت الزيارة افتتاح أول معمل محاكاة متكامل للتدريب على الأشعة التشخيصية والتداخلية داخل المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية، بحضور اللواء أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والسفير الألماني بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارة الصحة والتعاون الدولي، وممثلي شركة “سيمنز” العالمية الشريكة في تنفيذ المشروع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الصحة لتطوير منظومة التعليم الفني الصحي على مستوى الجمهورية، وربط المناهج الدراسية بالتدريب العملي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يعزز جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل فور تخرجهم، ويواكب التطورات المتسارعة في مجالات التصوير الطبي والتدخلات التشخيصية.

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وزير الصحة الإسماعيلية تدريب فنيي الأشعة المعايير العالمية الدكتور خالد عبدالغفار
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