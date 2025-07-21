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فئة مهمة.. وزير العمل يوجه بحصر عمال الدليفري في مصر

12:34 م الإثنين 21 يوليو 2025

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

وجه محمد جبران، وزير العمل، مفتشي وزارة العمل، بحصر عمال الدليفري على مستوى الجمهورية.

وقال "جبران"، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارة الجديدة، الاثنين، إنه يجب حصر كافة عمال الدليفري على مستوى الجمهورية نتيجة أهمية هذه الفئة.

وأشار وزير العمل، إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع الشركات على مستوى الجمهورية، خاصة وأن العشرات يعملون في هذا القطاع والذي يطلق عليهم "الطيارين".

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