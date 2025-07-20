كتب - مختار عاشور:

بين طيات الجبال الصخرية في قلب صحراء جنوب سيناء، يختبئ مكان ساحر لا يعرفه كثيرون، لكنه يخطف الأنفاس لمن يزوره، ويمنح الزائر لحظات من الصفاء والدهشة. إنه وادي الوِشواش.. حيث تختلط روعة الطبيعة بجمال الماء وصفاء الروح.

- أين يقع وادي الوِشواش؟

يقع وادي الوِشواش في منطقة وادي المَلحة بالقرب من مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ضمن نطاق محمية أبو جالوم الشهيرة. ويمكن الوصول إليه عبر طريق طابا – نويبع، ثم الانطلاق بسيارات الدفع الرباعي لمسافة حوالي 15 كيلومترًا في عمق الصحراء.

- لماذا سُمّي "الوِشواش"؟

الاسم مستوحى من صوت خرير المياه الهادئة بين الصخور، والذي يشبه "الوِشوشة" أو الهمس، خاصة في ساعات الصباح الباكر، حيث تصمت الصحراء، ولا يبقى سوى صوت الماء العذب وهو يسري في تجاويف الصخور.

- ماذا سترى في وادي الوشواش؟

وادي الوِشواش عبارة عن تكوينات صخرية جبلية ضخمة حفرتها عوامل التعرية والزمن، لتشكل ما يشبه أحواضًا طبيعية تتجمع فيها مياه الأمطار والسيول خلال الشتاء، وتبقى لأشهر طويلة بفضل الطبيعة الصخرية العازلة.

ويحتوي الوادي على ثلاث برك مائية رئيسية، أشهرها البركة الكبيرة ذات المياه الخضراء الزمردية التي تعكس لون الصخور من حولها، وتحيط بها جبال ضخمة تمنح الزائر شعورًا بالعزلة والرهبة والجمال.

- مغامرة وسط الجبال

زيارة الوادي ليست مجرد نزهة، بل مغامرة ممتعة تتطلب بعض الجهد، حيث يتوجب على الزوار السير والتسلق على الصخور للوصول إلى قلب الوادي. بعض الزوار يستعينون بمرشدين بدو لتوجيههم عبر الطريق الوعر، بينما يفضل المغامرون خوض التجربة بأنفسهم.

ولا يخلو المكان من الإثارة، فبعض الزائرين يخوضون تجربة القفز من فوق الصخور إلى البركة، فيما يفضل آخرون الاسترخاء في الماء البارد الذي يصل عمقه أحيانًا إلى 8 أمتار.

- تجربة لا تُنسى.. لكن بشروط

رغم سحر الوادي، إلا أنه ليس مزارًا مجهزًا بالكامل من حيث الخدمات أو البنية التحتية، لذا يُنصح الزوار بـ:

- الذهاب في مجموعات وعدم التوغل منفردين.

- اصطحاب مرشد بدوي محلي لتفادي التيه في الجبال.

- ارتداء أحذية مريحة للطرق الوعرة.

- اصطحاب كمية كافية من الماء والطعام الخفيف.

- تجنب الزيارة أثناء ارتفاع درجات الحرارة في الصيف أو وقت السيول.

- وادي الوِشواش.. كنز سياحي يحتاج للاهتمام

رغم الجمال البكر الذي يتمتع به وادي الوِشواش، لا يزال يعاني من قلة الترويج السياحي، وهو ما دفع العديد من المدونين ومحبي السفر لتوثيق تجربتهم هناك ودعوة الآخرين لزيارته. ويأمل أهالي جنوب سيناء في أن يتم إدراج الوادي ضمن خطط السياحة البيئية والمغامرات، مع الحفاظ على طبيعته الفريدة.

- رحلة إلى قلب الطبيعة

وادي الوِشواش ليس مجرد مكان سياحي، بل هو رحلة إلى قلب الطبيعة الأم، وموقع يختزل كل مفردات الجمال في لوحة واحدة: صخور، وماء، وهدوء مطلق. فإن كنت من عشاق المغامرات أو الباحثين عن السكون، فضع وادي الوِشواش على قائمتك… ولن تندم.