ضبط مراكز طبية غير مرخصة وانتحال صفات مهنية بالفيوم (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

نفّذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الفيوم، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية، حملة تفتيشية موسّعة، أسفرت عن ضبط عدد من المنشآت الصحية المخالفة، وذلك بإشراف الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

شملت الحملة ضبط صالة ألعاب رياضية "جيم" بمنطقة المسلة تعمل دون ترخيص مزاولة نشاط، إلى جانب ضبط مركز طبي للتغذية بمنطقة الشيخ يُدار دون ترخيص من قبل شخص ينتحل صفة طبيب، حيث تم العثور بداخله على مكملات غذائية وأجهزة طبية.

كما تم اكتشاف مركز آخر للتغذية بقرية منشأة عبدالله بمركز الفيوم، يُدار أيضًا من قبل شخص غير مؤهل ويدّعي صفة طبيب، مع ضبط مكملات غذائية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بداخله.

وأفاد الدكتور العشماوي بأن الحملة ضبطت كذلك منشأة طبية تمارس نشاط العلاج الطبيعي والحجامة بإحدى قرى مركز الفيوم، يديرها شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، ويحتفظ بأجهزة متخصصة تُستخدم في مراكز العلاج الطبيعي المرخصة، دون حيازة تراخيص قانونية.

وقد تم إغلاق هذه المنشآت فورًا، وإحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في التهم الموجهة إليهم.