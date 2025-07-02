عبد الباقي محمد.. قصة سائق بالشرقية كاد يدفع حياته ثمنًا لمساعدة راكب

الشرقية - ياسمين عزت:

نجا سائق سيارة ربع نقل من محاولة قتل وسرقة، بعدما تعرض للطعن على يد راكب استوقفه بالقرب من كوبري الغول بنطاق مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

كان السائق عبد الباقي محمد خيري، من قرية كفر عجيبة بمركز ههيا، في طريق عودته إلى منزله بعد يوم عمل طويل، وعند توقفه بالقرب من كوبري "المناسترلي" بأبو كبير، استوقفه رجل يطلب توصيلة.

لم يتردد السائق في قبول طلبه، لكن عند كوبري كفر الغول، أخرج الراكب سكينًا وسدد طعنات إلى بطن السائق ورقبته، في محاولة لسرقته.

تصادف وجود مجموعة من شباب قرية كفر الغول على الكوبري، حيث سمعوا صوت استغاثة، توجه الشباب نحو مصدر الصوت، ليجدوا السائق ينزف والجاني يحاول الفرار.

تمكن الشباب من الإمساك بالجاني، وجرى نقل السائق المصاب إلى مستشفى أبو كبير، حيث وصفت حالته بالحرجة.

من جانبهم، عبر الأهالي عن صدمتهم من الحادث، مؤكدين أن السائق يتمتع بسمعة طيبة ومعروف عنه مساعدته للآخرين.

بدورها تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وضبطت الجاني، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.