مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم شاحنتي نقل بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب في حادث مروري لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم شاحنتي نقل بطريق "الفرافرة – الواحات البحرية "، بمنطقة الكيلو 65 من الطريق أسفر عن مصرع مسعد السيد عبده أحمد، 60 عامًا، ومقيم مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، واصابة كامل محمد أحمد العلمي، 57 عامًا ومقيم بمحافظة الدقهلية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى والمصاب لمستشفى الفرافرة المركزي وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ورفعت معدات الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع وحدة مرور المركز آثار الحادث من الطريق لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.