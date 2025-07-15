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ضبط 13 سائقًا يتعاطون المخدرات في حملة مفاجئة بأسوان- صور

05:19 م الثلاثاء 15 يوليو 2025
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أسوان – إيهاب عمران:

تواصل مبادرة "أسوان بلا إدمان"، التي أطلقها اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نهاية مايو الماضي، تنفيذ حملاتها المكثفة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ضمن خطة شاملة تستهدف الحد من انتشار الإدمان في المحافظة.

وقالت الدكتورة ولاء سعد عرفة، منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بأسوان، إن الحملات المفاجئة مستمرة سواء من خلال الأكمنة المتحركة أو داخل المؤسسات والمصالح الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك ضمن المحور الأول للمبادرة والذي يرتكز على تكثيف جهود المكافحة.

وأضافت أنه تم إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات لـ 113 من سائقي المركبات الثقيلة وسيارات السرفيس، وأظهرت النتائج إيجابية 13 عينة لعدد من السائقين الذين ثبت تعاطيهم مواد مخدرة، شملت الحشيش والترامادول والأفيون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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مبادرة أسوان بلا إدمان تعاطي المخدرات أسوان
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