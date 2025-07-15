محافظ أسيوط يُطلق فعاليات حملة "100 يوم صحة" - صور

أسيوط – محمود عجمي:

أطلق اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم، فعاليات الحملة القومية "100 يوم صحة" من أمام ديوان عام المحافظة، بالتزامن مع انطلاقها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبمشاركة وتكامل الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بصحة المواطن وتعزيز الوعي المجتمعي بأسس الوقاية والعلاج.

وشهد حفل التدشين حضور عدد من القيادات التنفيذية والصحية، من بينهم الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والمهندس عمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، إلى جانب قيادات مديرية الصحة بالمحافظة، وممثلي المجتمع المدني.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي امتدادًا للمبادرات الرئاسية الناجحة في مجال الصحة العامة، مشددًا على أهمية إيصال الخدمات الصحية المتكاملة إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، تحقيقًا لمبدأ "صحة لكل مواطن"، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء أبو النصر أن الحملة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية تشمل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية، وربط الحالات المرضية بمراكز العلاج المتخصصة، إلى جانب خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتطعيمات الأطفال، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بالإضافة إلى أنشطة التثقيف الصحي والتوعية المجتمعية.

وأشار إلى أن منظومة العمل بالحملة تعتمد على أكثر من 156 فرقة ثابتة، و50 فرقة متحركة، موزعة وفقًا لاحتياجات الإدارات الصحية المختلفة، حيث يعمل كل فريق طبي مكون من 9 أفراد على مدار فترتين يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، لضمان تغطية شاملة للمناطق المستهدفة. كما تم تجهيز المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وتوفير سيارات عيادات متنقلة لخدمة القرى والمناطق النائية.

وشدد المحافظ على أن الحملة لا تقتصر على تقديم الخدمات الطبية فقط، بل تشمل أيضًا جهودًا مكثفة في مجال التوعية المجتمعية، من خلال ندوات ميدانية وأنشطة تثقيفية في المدارس والمؤسسات الحكومية، إلى جانب حملة إعلامية رقمية تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية والفحص المبكر.

وفي ختام كلمته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة والاستفادة من خدماتها المجانية، مؤكدًا أن "100 يوم صحة" تمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، وتعكس التزام الدولة برعاية المواطن المصري صحيًا ونفسيًا، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والإدارية المشاركة، ومثمنًا دعم وزارة الصحة والسكان والقيادة السياسية للقطاع الصحي.