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ضبط مريض نفسي يلقي حجارة على طلاب المدرسة الإيطالية بالفيوم

05:01 م الإثنين 14 يوليو 2025

أرشيفية

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الفيوم - حسين فتحي:

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، القبض على شخص ألقى بالطوب والحجارة، على بعض طلاب المدرسة الإيطالية بمدينة دمو الجديدة.

وتلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بإصابة طالبين داخل أسوار المدرسة الإيطالية بمدينة دمو الجديدة.

وانتقل لموقع الحادث اللواء محمود حمدى مساعد مدير أمن الفيوم، للأمن العام، حيث جرى السيطرة على المتهم، بعد محاصرته من قبل قوات الأمن والقبض عليه.

وكشفت تحريات العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، ومدينة الفيوم الجديدة، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن المتهم مختل عقليًا ويُعاني من اضطراب نفسي، وأنه كان يسير بالقرب من أسوار المدرسة، وعندما شاهد الطلاب يلهون حلف باب المدرسة، ألقى عليهم قطع من الطوب و الحجارة.

ونتج عن الواقعة إصابة طالبين بإصابات طفيفة، وجرى علاجهم داخل أسوار المدرسة، من خلال الزائرة الصحية، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.

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