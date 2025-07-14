الإعدام لثلاثة والمؤبد لاثنين.. تفاصيل مقتل سائق بالرصاص في القليوبية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم الإثنين، بإعدام 3 متهمين شنقًا، والسجن المؤبد لاثنين آخرين، وبراءة اثنين، في قضية مقتل سائق على يد مجموعة من المتهمين بسبب خلافات سابقة بين العائلتين، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم: "عبد الحميد ك.ع" (وشهرته أحمد كامل – 24 عامًا، سائق)، و"عبد الله س.ع" (30 عامًا، سائق)، و"أحمد ع.ع" (22 عامًا، نجار مسلح)، و"صبحي و.ص" (29 عامًا، سائق)، و"علي م.س" (17 عامًا، طالب)، و"كرم س.ع" (28 عامًا، سائق)، و"إبراهيم س.ع" (40 عامًا، سائق) – وجميعهم من عرب العيايدة بمركز الخانكة.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين الخمسة الأول اتفقوا وبيتوا النية على قتل المجني عليه "محمد أحمد محمد حفني الحجار"، حيث تربصوا له وأطلق المتهم الأول عليه أعيرة نارية من فرد خرطوش، ما أسفر عن مقتله، فيما شارك باقي المتهمين في تنفيذ الجريمة من خلال التواجد والتأمين وشد الأزر.

كما تبين أن المتهمين أتلفوا عمدًا سيارة المجني عليه (رقم ق ل ن 1632) بإطلاق النار عليها، مما تسبب في تهديد حياة المارة، إلى جانب حيازتهم سلاحًا ناريًا غير مرخص وذخائر بدون تصريح.

ووجهت النيابة إلى المتهمين السادس والسابع اتهامات بالتحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة، على خلفية خصومة قديمة مع عائلة المجني عليه.

وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأسندت إلى المتهمين جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وتخريب ممتلكات الغير، وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.