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بسبب مخالفات التراخيص.. إحالة مسؤولي وحدة محلية بالبحيرة للنيابة

07:18 م الأحد 13 يوليو 2025

الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة فرنوى التابعة لمركز شبراخيت، ومدير الإدارة الهندسية، وعدد من الفنيين المختصين، إلى النيابة العامة، عقب رصد مخالفات جسيمة في أداء الوحدة خلال زيارة مفاجئة أجرتها اليوم الأحد.

وخلال جولتها التفقدية، تابعت المحافظ سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مركزة على إجراءات الإدارة الهندسية في إصدار تراخيص البناء، والتعامل مع المخالفات.

وأوضح بيان إعلامي للمحافظة أن الجولة كشفت عن تقصير واضح في الالتزام باللوائح المنظمة، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية بحق المسؤولين، مع تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بإجراء مراجعة شاملة لكافة ملفات التراخيص.

وأكدت المحافظ أن المحافظة ستواجه أي مظاهر إهمال أو فساد بحزم، وأن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية صارمة لضمان تحسين جودة الخدمات وتعزيز الانضباط داخل الجهاز الإداري.

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محافظ البحيرة جاكلين عازر مخالفات تراخيص
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