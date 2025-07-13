المنوفية – أحمد الباهي:

ألقت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، القبض على المتهم بقتل والده داخل منزله بقرية قورص التابعة لدائرة المركز، وتم اقتياده لبدء التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يُفيد بورود بلاغ بمقتل مُسن داخل منزله في قرية قورص. وبالانتقال إلى موقع البلاغ والفحص، تبيّن العثور على جثة رجل مُسن ملقاة على الجانب الأيمن بغرفة نومه، مرتديًا جلبابًا أبيض، وغارقًا في دمائه، مع وجود جرح قطعي نافذ في الرقبة أودى بحياته في الحال.

أسفرت التحريات الأولية عن أن مرتكب الواقعة هو نجل المجني عليه، ويدعى محمد.م.ع، يبلغ من العمر 38 عامًا، ويعمل مدرسًا للمسرح بقرية كفر قورص، وهو خريج كلية التربية النوعية.

وتشير التحقيقات إلى أن الجريمة وقعت فجر اليوم، عندما باغت الابن والده بسلاح أبيض أثناء نومه.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أشمون العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.