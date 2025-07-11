الأقصر- محمد محروس:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة علي سيد صادق، وبالتنسيق مع قوة أمنية من مركز شرطة إسنا والإدارة الزراعية بإسنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة رقم 26.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية صادر لها قرارات إزالة عبارة عن أسوار وتشوينات، واسترداد 15 قطعة أرض من الحالات الغير جادة والغير صالحة للتقنين، وتمت الإزالة لإجمالي 45 حالة بقرى مركز اسنا على مساحة 933م2 مبانى و 102 فدان - 12 قيراط زراعة.

وجرت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.