جامعة المنصورة تتصدر بتقييم 32 مجلة علمية لعام 2025

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات نتائجَ تقييم المجلات العلمية المصرية لشهر يوليو 2025، حيث تصدَّرت جامعة المنصورة التقييمَ بعدد 32 مجلة علمية متخصصة، صادرة عن مختلف كليات الجامعة، محققةً أعلى معدلات التميز في مجال النشر الأكاديمي.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن تصدُّر الجامعة لهذا التقييم يُجسِّد ما تبذله من جهود متواصلة في دعم مسيرة البحث العلمي وتطوير أدواته المؤسسية، مشيرًا إلى أن الجامعة تبنَّت خلال السنوات الأخيرة خطةً ممنهجةً لرفع كفاءة المجلات العلمية من حيث جودة المحتوى وتحديث النُّظُم الفنية والتحريرية، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز يعكس روح التعاون بين إدارات الكليات وهيئات تحرير المجلات، مقدِّمًا التهنئةَ إلى جميع الفرق البحثية والمحررين القائمين على هذه المجلات، وداعيًا إلى مواصلة مسيرتهم نحو التقدم والتصنيف الدولي.

وأوضح الدكتور طارق مصطفى غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة المنصورة تواصل العمل على تحديث منظومة النشر الأكاديمي وربطها بالمنصات الدولية، مع تقديم الدعم الفني والتدريبي لمجالس التحرير، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا التصنيف المتميز على مدار السنوات يعكس التزام الجامعة برفع جودة الإنتاج العلمي وتوسيع دائرة تأثيره.

ووفقًا للتقرير الصادر عن لجنة تقييم المجلات العلمية بالمجلس، حافظت 30 مجلة علمية بجامعة المنصورة على الدرجة النهائية 7 درجات، ما يعكس استقرارَها في قمة التصنيفات المحلية، واستمرارَ تطورها وفق معايير النشر العلمي الرصين.

وشهد هذا العام إدراجَ مجلة المنصورة لعلوم الأرض والجيوفيزياء، الصادرة عن كلية العلوم، ضمن قائمة المجلات المعتمدة لأول مرة، فيما حققت مجلتان تقدُّمًا ملحوظًا مقارنةً بالتقييم السابق، وهما: مجلة المنصورة لعلوم الحاسوب والمعلومات (كلية الحاسبات والمعلومات)، ومجلة المنصورة للكيمياء (كلية العلوم)، وقد حصلت كلتاهما على الدرجة النهائية 7 درجات، بعد تطويرات نوعية في المحتوى التحريري وآليات التحكيم العلمي.

كما سجَّلت المجلة المصرية للعلوم الأساسية والتطبيقية (Indexed)، تقدُّمًا كبيرًا في مساعيها للحصول على معامل تأثير يبلغ ٢.٥، بما يُعزِّز مكانتها الدولية ضمن المجلات المصنَّفة عالميًّا.

ويعكس هذا التقدُّم الكبير حرصَ جامعة المنصورة على ترسيخ مكانتها الرائدة كمؤسسة بحثية وطنية فاعلة، تعمل وفق رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واستراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".



