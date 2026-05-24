أعلنت مديرية العمل بمحافظة مطروح، بالتعاون مع شركة "المنصور" للنظافة، عن توفير 80 فرصة عمل جديدة للشباب، في إطار جهود المديرية لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة بالتعاون مع القطاع الخاص.

"تفاصيل الوظائف"

أوضحت المديرية أن الفرص المتاحة تشمل 50 وظيفة عامل نظافة خارجي، و20 وظيفة سائق يشترط حصوله على رخصة قيادة درجة ثانية أو ثالثة، إلى جانب 10 وظائف مشرفين.

وأشارت إلى أن الفئة العمرية المطلوبة للمتقدمين تتراوح بين 18 و45 عامًا، لافتة إلى أن امتلاك المتقدم لدراجة نارية خاصة يعد ميزة إضافية لبعض الوظائف.

"شروط العمل"

أكدت الشركة أن ساعات العمل اليومية تبلغ 8 ساعات، تتضمن ساعة راحة، مع منح العاملين يوم راحة أسبوعيًا، بما يضمن بيئة عمل مناسبة ومستقرة.

"موعد التقديم"

أوضحت مديرية العمل بمحافظة مطروح أن المقابلات الشخصية وتلقي طلبات التقديم ستبدأ اعتبارًا من يوم 5 يونيو 2026 بمقر شركة "المنصور" للنظافة.

وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة وزارة العمل لتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب، وتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل بالمحافظة.