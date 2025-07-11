إعلان

هربًا من الحر.. مصرع شابين غرقا في مياه النيل ببني سويف

02:33 م الجمعة 11 يوليو 2025

واقعة غرق- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شابان مصرعهما غرقًا، أثناء استحمامهما في مياه النيل، أسفل محور عدلي منصور، في نطاق مدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتعرض كل من: محمد صابر معوض، 16 عامًا، وعبد الرحمن أحمد موسى، 16 عامًا، يقيمان قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بني سويف، للغرق أثناء استحمامهما في مياه النيل، أسفل محور عدلي منصور، عقب عودتهما من عملها، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجارِ انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مياه النيل واقعة غرق بني سويف مديرية أمن بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان