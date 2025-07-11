هربًا من الحر.. مصرع شابين غرقا في مياه النيل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شابان مصرعهما غرقًا، أثناء استحمامهما في مياه النيل، أسفل محور عدلي منصور، في نطاق مدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتعرض كل من: محمد صابر معوض، 16 عامًا، وعبد الرحمن أحمد موسى، 16 عامًا، يقيمان قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بني سويف، للغرق أثناء استحمامهما في مياه النيل، أسفل محور عدلي منصور، عقب عودتهما من عملها، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجارِ انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.