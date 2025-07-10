محافظ الإسكندرية يوجه بإغلاق محال عقار آيل للسقوط وهدمه- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع توسعة الكورنيش بنطاق حي منتزه أول، ضمن الاستعدادات لموسم الصيف.

ووجه المحافظ بسرعة تركيب جميع أغطية المطابق والشنايش على رصيف الكورنيش بنطاق مشروع التوسعة، بالإضافة إلى عزل كافة الكابلات الكهربائية وسرعة تركيب أعمدة الإنارة وإشارات المرور بطول الكورنيش.

وأشار خالد إلى ضرورة استكمال الممشى المخصص للمواطنين على الكورنيش أمام شارع خليل حمادة، وغلق المحال المتواجدة أسفل أحد العقارات الآيلة للسقوط بطريق الكورنيش لحين الانتهاء من ازالة العقار بالكامل حفاظاً على سلامة المارة ورواد المحلات.

وفي سياق متصل، استمع المحافظ من القائمين على تنفيذ مشروع توسعة الكورنيش لشرح تفصيلي لمسارات سير السيارات وعدد الحارات في كل اتجاه بعد التوسعة و أماكن تواجد إشارات المرور .

وشدد على مسئولي الادارة المركزية للسياحة والمصايف مراعاة نظافة الشواطئ وتوحيد شكل بوابات الدخول لإظهار المدينة بالشكل اللائق.