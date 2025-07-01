3 مصابين في حريق منزل بشبين القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حريق اندلع داخل منزل مكون من طابقين بقرية كفر طحا التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

انتقلت سيارة إطفاء تابعة لهيئة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ بجوار كوبري البحر، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الأدوار العلوية أو المنازل المجاورة.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، دون وقوع أي حالات وفاة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق في منزل مكوّن من دورين، حيث نشب الحريق في الدور الأول من المبنى، أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له.

وتباشر الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.