إعلان

3 مصابين في حريق منزل بشبين القناطر

03:52 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حريق اندلع داخل منزل مكون من طابقين بقرية كفر طحا التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

انتقلت سيارة إطفاء تابعة لهيئة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ بجوار كوبري البحر، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الأدوار العلوية أو المنازل المجاورة.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، دون وقوع أي حالات وفاة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق في منزل مكوّن من دورين، حيث نشب الحريق في الدور الأول من المبنى، أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له.

وتباشر الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

3 مصابين في حريق منزل حريق منزل بشبين القناطر حريق منزل مكون من طابقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مصائد الموت.. الأماكن الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات (تقرير حكومي)
جلسة بكرة مهمة.. تأجيل مناقشة الإيجار القديم إلى الغد
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي