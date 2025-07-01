المنيا - جمال محمد:

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة تمناية على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة تمناية على الطريق الصحراوي الشرقي، وإصابة عدد من مستقلي السيارة.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص هم: محمد حجازى على، 38 عاما، محمد حجازي رضوان، مختار رجب حنفي, 40 سنة، محمد طلعت محمد، 37 عاما، هانى شعبان جمعة، 38 عاما، جميعهم مقيمين في قرية سوادة التابعة لمركز المنيا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.