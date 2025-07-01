إعلان

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بالمنيا

11:30 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025

حادث انقلاب سيارة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة تمناية على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة تمناية على الطريق الصحراوي الشرقي، وإصابة عدد من مستقلي السيارة.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص هم: محمد حجازى على، 38 عاما، محمد حجازي رضوان، مختار رجب حنفي, 40 سنة، محمد طلعت محمد، 37 عاما، هانى شعبان جمعة، 38 عاما، جميعهم مقيمين في قرية سوادة التابعة لمركز المنيا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب سيارة الصحراوي الغربي المنيا الأجهزة الأمنية مديرية أمن المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي