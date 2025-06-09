أخو العريس مات.. ماذا جرى في حفل زفاف بالفيوم؟

الفيوم - حسين فتحي:

لقي شاب ثلاثيني مقتله إثر إصابته بطلق ناري من فرد خرطوش في الرأس أثناء حضوره حفل زفاف شقيقه بأحد قرى مركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز أبشواي بمقتل رمضان ع.، 33 عامًا، مقيم بنجع بلتاجي، إثر إصابته بطلق خرطوش استقر برأسه وأدى إلى وفاته فور وصوله المستشفى.

كشف تحقيقات فريق البحث الذي قاده الرائد علي أبو خليل، رئيس المباحث، ونقيب حسام عبد السميع، معاون المباحث، تحت إشراف العميد محمود هيبة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، أن أحد الحضور أطلق عدة طلقات نارية من فرد خرطوش خلال الحفل، واستقرت إحداها في رأس شقيق العريس، مما أسفر عن وفاته.

تم التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وألقي القبض على المتهم، وأُخطرت نيابة أبشواي التي باشرت التحقيقات في الواقعة.