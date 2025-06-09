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بدء تلقي اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة ببني سويف غدًا

10:21 م الإثنين 09 يونيو 2025

أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف

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بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، عن استقبال اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وحددت الوزارة مدرسة الناصر الابتدائية بشارع الجمهورية في مدينة بني سويف لتلقي اعتذارات إدارات بني سويف، والواسطى، والناصر، بينما خصصت مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية للبنين لاستقبال اعتذارات إدارات ببا، والفشن، واهناسيا، وسمسطا، تسهيلًا على المتقدمين.

وأوضحت الهواري أن المستندات المطلوبة تتضمن إجازة من القومسيون الطبي، أو إجازة من دون مرتب، أو إثبات وجود طفل رضيع أو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لدى المعلمة، أو عمل الزوج في منطقة نائية، أو ندب الزوجين لأعمال الامتحانات.

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