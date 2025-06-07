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شباب مسيحيون يوزعون الهدايا احتفالًا بعيد الأضحى في بني سويف (صور)

02:13 م السبت 07 يونيو 2025
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    شباب مسيحيون يوزعون الهدايا احتفالًا بعيد الأضحى في بني سويف (1)
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    شباب مسيحيون يوزعون الهدايا احتفالًا بعيد الأضحى في بني سويف (3)
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    شباب مسيحيون يوزعون الهدايا احتفالًا بعيد الأضحى في بني سويف (5)
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    شباب مسيحيون يوزعون الهدايا احتفالًا بعيد الأضحى في بني سويف (2)
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بني سويف - حمدي سليمان:

أطلق عدد من الشباب المسيحيين في محافظة بني سويف مبادرة مجتمعية احتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث وزعوا الهدايا والبالونات على الأطفال في شوارع المدينة، مرتدين أزياء كرتونية مرحة أدخلت البهجة على قلوب الأطفال وذويهم.

وأكد المشاركون في المبادرة أن الهدف منها هو تعزيز مشاعر المحبة والمشاركة بين أبناء الوطن الواحد، مشددين على أن الأعياد في مصر تحمل طابعًا وطنيًا وإنسانيًا يتجاوز الانتماءات الدينية.

كما دعوا إلى استمرار مظاهر التلاحم المجتمعي التي تُجسد روح الوحدة والسلام، متمنين دوام الأمن والاستقرار لمصر وشعبها.

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عيد الأضحى محافظة بني سويف احتفالات عيد الأضحى
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