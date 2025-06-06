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الآلاف يؤدون صلاة العيد في ساحة نادي المنيا الجديدة (فيديو وصور)

07:54 ص الجمعة 06 يونيو 2025
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المنيا- جمال محمد:

شهدت ساحات الصلاة في محافظة المنيا توافد آلاف المواطنين لتأدية صلاة عيد الأضحى، وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

خصصت محافظة المنيا 207 ساحات للصلاة، بالإضافة إلى جميع المساجد الكبيرة التي تقام فيها صلاة الجمعة، وجرى تجهيز كافة الساحات بمكبرات الصوت والمفروشات اللازمة.

ورصد "مصراوي" في بث مباشر أجواء توافد المواطنين على ساحة نادي المنيا الجديدة، وسط إقبال كبير، وفرحة من المقبلين على الصلاة وأبنائهم.

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