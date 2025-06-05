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10 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

10:56 م الخميس 05 يونيو 2025

إسعاف أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق الجيش في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل، على طريق الجيش بالفرب من نفق سنور، في نطاق المحافظة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

انتقلت 5 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "محمد .ع.إ"، 54 عامًا، اشتباه نزيف داخلي، و "مصطفى.أ.ع"، 15 عامًا، و "زياد .م.ع"، 12 عامًا، كسر باليد اليمنى، و "محمود.ع.ع"، 47 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، و "أحمد.م.ع"، 17 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و "مؤمن.أ.ع"، 25 عامًا، سحجات بالجسم، و "أحمد.م.ع"، 12 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و "أحمد.ف.ح"، 16 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر، و "محمد.ع.ع"، 48 عامًا، كدمات و سحجات بالجسم، ومصاب مجهول الهوية، اشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.

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