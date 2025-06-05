المنيا تستقبل وفد "Kids Camp" في جولة سياحية بالمناطق الأثرية

المنيا-جمال محمد:

استقبلت محافظة المنيا وفدًا من مديرية الشباب والرياضة ضمن فعاليات مخيم الأطفال "Kids Camp"، والذي استضافته المحافظة خلال الفترة من 30 إلى 31 مايو 2025، في إطار حرص الدولة على دعم السياحة الداخلية وتعزيز الوعي الأثري والثقافي والانتماء الوطني لدى الأطفال والنشء.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة، وخاصة السياحة الداخلية، لما لها من دور محوري في غرس قيم الانتماء والهوية الوطنية وتعريف الأجيال الجديدة بعظمة الحضارة المصرية، مشيرًا إلى دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تساهم في تنمية الوعي الثقافي لدى الأطفال.

وشهد البرنامج تنظيم جولة ميدانية للمشاركين في المخيم إلى عدد من المناطق الأثرية الهامة بالمحافظة، شملت منطقتي “تونا الجبل” و”بني حسن”، بالتنسيق بين الإدارة العامة للسياحة ومنطقة آثار المنيا، وعدد من الجهات المعنية، وذلك في أجواء تعليمية وترفيهية آمنة تهدف إلى إثراء معارف الأطفال بتاريخهم المجيد بأسلوب مبسط وجذاب.