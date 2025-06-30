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أجواء حارة.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس بالشرقية لمدة أسبوع

01:50 م الإثنين 30 يونيو 2025

الأرصاد تكشف توقعات الطقس بالشرقية لمدة أسبوع

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الشرقية - ياسمين عزت:

تشهد محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مائل للحرارة نهارًا رطب ليلًا وفي الصباح الباكر، ومن المتوقع أن تبقى موجة الحرارة المرتفعة حتى 5 يوليو المقبل الموافق السبت.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها عن درجات الحرارة التي تسجلها محافظة الشرقية، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى تسجل 37 درجة مئوية بينما الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية.

وتشهد أنحاء محافظة الشرقية أجواء مشمسة حارة، فيما تسجل درجات الرطوبة 26%، وتسير الرياح بسرعة 10/الساعة، وأكدت هيئة الأرصاد على عدم احتمالية سقوط الأمطار.

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محافظة الشرقية توقعات الطقس هيئة الأرصاد الجوية
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