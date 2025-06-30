محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو

الأقصر - محمد محروس:

هنأ عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال المحافظ في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة تلك الثورة التي ستظل مبعث اعتزاز وفخر وعلامة فارقة في تاريخ الوطن، عندما خرج الشعب المصريّ العظيم إلى الميادين للمطالبة بإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، ودفاعاً عن أمن مصر واستقرارها وهويتها، ليسجلوا صفحة مشرقة من صفحات كفاح الشعب المصري المضيئة على مر العصور‬، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".

وأرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.