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بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يجري جراحة معقدة استغرقت 5 ساعات

09:32 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    رئيس جامعة سوهاج يجري جراحة معقدة لحالة تهتك ضفيرة عصبية
  • عرض 7 صورة
    رئيس جامعة سوهاج يجري جراحة معقدة لحالة تهتك ضفيرة عصبية
  • عرض 7 صورة
    رئيس جامعة سوهاج يجري جراحة معقدة لحالة تهتك ضفيرة عصبية
  • عرض 7 صورة
    رئيس جامعة سوهاج يجري جراحة معقدة لحالة تهتك ضفيرة عصبية
  • عرض 7 صورة
    رئيس جامعة سوهاج يجري جراحة معقدة لحالة تهتك ضفيرة عصبية
  • عرض 7 صورة
    رئيس جامعة سوهاج يجري جراحة معقدة لحالة تهتك ضفيرة عصبية
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سوهاج - عمار عبدالواحد:

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية والفريق الطبي المصاحب، جراحة معقدة لحالة مصابة بتهتك الضفيرة العصبية، إثر حادث سيارة أدى إلى شلل تام في الطرف العلوي الأيسر، حيث تعد هذه العملية إنجازًا جديدًا يضاف إلى نجاحات الوحدة في علاج الحالات المعقدة الصعبة ذات المهارة العالية، والتي تم إجراؤها بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي القديم.

وأوضح النعماني أنه خلال العملية تم استكشاف الضفيرة العصبية وتبين وجود تهتك بها مع فقدان الجزء الواصل بين الحبل الشوكي العنقي والطرف الآخر من الضفيرة، وقد تم إجراء ترقيع عصبي تعويضي للجزء المفقود، حيث كانت الحالة مصابة بتهتك الضفيرة العصبية المغذية للطرف العلوي الأيسر، مما أدى إلى شلل تام فيه، مضيفًا أن التدخل الجراحي استمر على مدار ٥ ساعات، بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفى الأورام بالمستشفيات الجامعية.

وضم الفريق الطبي كلا من الدكتور ياسر سرور أستاذ مساعد جراحة العظام واستشاري جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، وعددًا من الهيئة المعاونة: الدكتور محمد شحاتة، الدكتور مصطفى عبد اللاه، الدكتور بسام، الدكتور رفعت، والدكتورة مروة مدرس التخدير والعناية المركزة، والدكتور حسام مدرس مساعد التخدير.

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رئيس جامعة سوهاج جراحة معقدة تهتك ضفيرة عصبية حسان النعماني
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