وكيل "تعليم الشرقية" عن فيديو طالبة الغش: قاصر واستغلّوا حداثة عمرها

الشرقية – ياسمين عزت:



علّق محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، على مقطع فيديو لطالبة بالشهادة الإعدادية، واصفًا إياها بالقاصر "حتى وإن كانت طريقتها غير لائقة"، مؤكدًا أن من أثار الجدل هو الشخص الذي التقط الفيديو، وجعل الطالبة عرضة للنقد.



وأضاف وكيل الوزارة، في تعليقه على ردود فعل بعض المواطنين الذين شاهدوا الفيديو، والذي يُظهر غضب الطالبة من عدم تمكنها من الغش داخل إحدى اللجان التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، أن ما صدر منها من ألفاظ ومصطلحات وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغير اللائقة، دفع البعض للمطالبة بردعها وعقابها، تهذيبًا لها، بعد أن أثارت استياءهم.



وأشار رمضان إلى أن "أسلوب الطالبة غير لائق، لكن لا يستدعي عقابها، فهي قانونًا لم تُخطئ فيما يخص العملية التعليمية، وبالتالي لا يستوجب الأمر اتخاذ إجراء ضدها من قبل مديرية التربية والتعليم"، لافتًا إلى أن "الفتاة أعربت عن استيائها من منعها من الغش بطريقة غير مقبولة، لكن هذا الاستياء يُعد في حد ذاته دليلًا على جدية اللجنة، والتزامها بالضوابط التي توصي بها المديرية وتحرص على تنفيذها. أما اعتراضها على عدم التمكن من الغش، فلا يمكن تبريره".



وأوضح وكيل الوزارة أنه "يتم التشديد على المراقبين والمسؤولين داخل اللجان بضرورة الالتزام بضبط سير العملية الامتحانية، دون تجاوز في التعامل مع الطلاب، مع توفير الأجواء الملائمة لسير الامتحانات دون عراقيل، وفي حال ضبط حالات غش، يتم تحرير محاضر وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".



وتابع رمضان: "طلاب الشهادة الإعدادية يُعدّون قانونًا قُصّرًا (أطفالًا)، ويجب على الأسرة والمجتمع والمدرسة احتواؤهم وتوجيههم، حتى وإن كانت تصرفاتهم غير لائقة. وإذا أخطأت الطالبة في طريقة عرضها لما تعرضت له، فإن الخطأ الأكبر يقع على من التقط الفيديو وتداوله".



واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية تصريحه مؤكدًا أن "العملية الامتحانية تسير وفق الضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم، مع الحرص على توفير بيئة هادئة للطلاب، والتعامل مع أي حالات طارئة باحتواء وتوازن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وقوع غش، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب".



ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، وعددهم أكثر من 154 ألف طالب وطالبة، امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 داخل 818 لجنة امتحانية، موزعة على 20 إدارة تعليمية، حيث انطلقت الامتحانات في 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو الجاري.







