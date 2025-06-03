محافظ الدقهلية يستقبل وزير التموين في مستهل زيارته لعدد من المشروعات

الدقهلية- رامي محمود:

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في مستهل زيارة لتفقد عدد من المشروعات.

حضر استقبال الوزير اللواء وليد ابو المجد، نائب الوزير، الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، الدكتور احمد، كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي،احمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره وسعادته لزيارة وزير التموين والوفد المرافق له، وأكد أن التعاون والتنسيق التام بين المحافظة والوزارة لا يتوقفان، للعمل على تحقيق مطالب وتطلعات المواطنين وتوفير السلع الغذائية المختلفة في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وتفقد محافظ الدقهلية يرافقه وزير التموين، مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وتابعا من خلاله منافذ بيع الخضروات والفاكهة والسلع، الأسعار المعلنة بكل منفذ عبر الشاشات الإلكترونية والمراقبة على مدار الساعة من خلال الشبكة، والتي تحدد وفقا لبيانات مديرية التموين.

كما تفقدا متحف أعلام الدقهلية بديوان عام المحافظة، واستعرضا صور رموز وأعلام الدقهلية التي يضمها المعرض والتي تزخر بالعديد من الرموز الدينية والفكرية والاجتماعية والفنية ومن مختلف المجالات الفكرية والسياسية والثقافية.