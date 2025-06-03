وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد اللجان في رابع أيام امتحانات الإعدادية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بعدد من لجان إدارة القنطرة غرب التعليمية، يرافقه محمود عبد الواحد مدير الإدارة، لمتابعة سير أعمال الامتحانات في يومها الرابع.

وتفقد وكيل الوزارة لجنتي مدرسة “أبو فاروق” و”الرياض”، حيث أكد على انتظام سير امتحان مادة اللغة الإنجليزية دون رصد أية مشكلات قد تؤثر على صفو العملية الامتحانية، مشيدًا بحالة الانضباط داخل اللجان.

كما اطمأن موسى على التزام الطلاب بتسجيل بياناتهم بشكل صحيح، والتأكد من توقيع الملاحظين على صحة تلك البيانات، متمنّيًا لجميع طلاب وطالبات المحافظة التوفيق والنجاح.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء امتحانات مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، في إطار تعليمات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة ضمان انتظام وانضباط الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية.