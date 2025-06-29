الإعدام لقاتل شقيقه وطفليه على الميراث في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي، حسين عدلي، وحازم حسن عبد البارئ، وبأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود، بإعدام المتهم "محمد.ع.أ"، 48 عامًا، شنقًا، بعد تصديق المحكمة على الحكم عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل شقيقه وطفليه خنقًا داخل منزلهم في قرية كفر الأعصر التابعة لمركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قرابة ستة أشهر، حين أقدم المتهم على قتل شقيقه "بلال.ع.أ"، 45 عامًا، وطفليه (4 و6 أعوام)، بسبب خلافات على الميراث. وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، فإن المتهم خطط للجريمة مسبقًا، واقتحم منزل شقيقه أثناء وجود الأسرة داخله، ونفذ الجريمة بطريقة وحشية دون شفقة، محاولًا أيضًا قتل زوجة شقيقه التي تمكنت من النجاة لتكون الشاهدة الوحيدة على الجريمة.

وقد لعبت شهادة الزوجة دورًا حاسمًا في فك لغز الجريمة، وكشف الملابسات التي أودت بحياة ثلاثة من أفراد الأسرة، وأحالت المحكمة أوراق المتهم إلى المفتي، في وقت سابق، قبل أن تصدر حكمها النهائي بالإعدام.

اقرأ أيضًا:

أخ يقتل شقيقه وطفليه.. تطور جديد في جريمة طوخ القراموص بالشرقية

جريمة كفر الأعصر.. أخ ينهي حياة شقيقه وأطفاله في الشرقية والسبب صادم