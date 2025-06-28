بالصور.. محافظ أسوان يتفقد المستشفى التخصصى العام بالصداقة الجديدة

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، منظومة العمل بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة، واستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على المستشفى بالأقسام المختلفة ومن بينها العيادات الخارجية والطوارئ على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

ووجه المحافظ إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التى يمتلكها هذا الصرح الطبي المتميز لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية ، ولاسيما أن المستشفى مدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجارى الإستعداد لتطبيقها ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال أيام فى يوليو المقبل

وقدم المحافظ، شكره على المجهود المبذول خلال الفترة الحالية ، وخاصة فيما يتعلق بالنظام المميكن لترتيب الأدوار للمترددين ، وهو الذى يتطلب مزيد من التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح المنظومة الجديدة حيث أن الإنطباع الأول سيظل راسخاً لدى المواطن الأسوانى ، وهو الذى يرتكز على أن يلمس مدى الجودة العالية فى تلقى الخدمة كاملة

وأكد المحافظ على وجود تنسيقات عديدة حرصت المحافظة على تنفيذها بين مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار ، وذلك لتحقيق الجاهزية الكاملة فيما بينها ، ولتكون بداية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل قوية ، للوصول إلى الأهداف المرجوة منها التى تصب فى صالح المواطن بالحصول على خدمات طبية وعلاجية وفقاً للمعايير الدولية

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة تضم 250 سرير، وتستقبل العديد من الحالات المرضية بأقسام العيادات الخارجية بإجمالى 14 عيادة ، والداخلى والطوارئ والعمليات ومناظير الجهاز الهضمي والعلاج الطبيعي والمعمل الإكلينيكى والغسيل الكلوى، بالإضافة إلى أقسام الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والماموجرافى و CARM ، فضلاً عن الحضانات بواقع 13 حضانة ، وتضم تخصصات طبية متنوعة للجراحة العامة والأطفال والمسالك البولية والأمراض الباطنية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والعيون والجلدية والعظام والأنف والأذن والحنجرة لأداء الخدمة على مدار اليوم.