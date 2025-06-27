محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان بالبداري - صور

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية؛ لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان، الجاري تنفيذه بالمنطقة الصناعية بعرب مطير التابعة لقرية الكوم الأحمر بمركز البداري، على مساحة 40 فدانًا، وباستثمارات تُقدّر بنحو 600 مليون جنيه، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

تأتي الجولة في إطار متابعة المحافظ المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز فرص الاستثمار في صعيد مصر.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم: المهندس محسن محمود، رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، وأمل جميل، مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مهندسي المشروع حول معدلات تنفيذ المرحلة الأولى، المقامة على مساحة 10 أفدنة، والتي تتضمن خطوط إنتاج متطورة لعصير ودبس الرمان والمنتجات المجففة، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية الجارية، وإنشاء لوحة توزيع كهرباء لخدمة المنطقة اللوجستية المحيطة.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن المشروع يُعد من أبرز المشروعات الصناعية والزراعية الواعدة بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أعمال تنفيذ لوحة توزيع الكهرباء، واستمع إلى عرض من المهندس محسن محمود حول دورها في دعم البنية التحتية للمنطقة الصناعية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة توصيل المرافق وفقًا للخطط الزمنية المحددة.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الاستثمار في محافظات الصعيد، من خلال إنشاء مجمعات صناعية متخصصة.

وأشار المحافظ إلى أن مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان يُمثل نقلة نوعية لأبناء المركز والمزارعين، وسيساهم في تعزيز التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة لمحصول الرمان، أحد المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز الاقتصاد المحلي، فضلًا عن توفير مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء أسيوط.