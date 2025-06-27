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مصرع عامل دهسه لودر داخل شركة بالعين السخنة

10:09 ص الجمعة 27 يونيو 2025

جثة - أرشيفية

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السويس - حسام الدين أحمد:

لقي عامل فى السويس مصرعه دهسًا داخل إحدى مواقع الإنتاج بالمنطقة الصناعية بطريق القطامية، ونقل رجال الإسعاف جثمان العامل إلى ثلاجة حفظ الموتى.

كانت شرطة النجدة في السويس، تلقت بلاغًا من إدارة الأمن بإحدى الشركات على طريق "السخنة - القطامية" يفيد بوفاة عامل في حادث خلال العمل داخل أحد المصانع بالشركة.

وأفادت المعاينة وسؤال الشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، أن العامل المتوفي يدعى "عبد المنعم محمد خلف"، تواجد بمنطقة عمل داخل المنشأة الصناعية، وأثناء ذلك صدمه لودر نقل فسقط تحت العجلات وتوفي في الحال.

وأكدت التحريات أن الحادث وقع عن طريق الخطأ، إذ غفل العامل خلال التحرك، ولم ينتبه له سائق اللودر، ولا توجد شبهة جنائية في حادث الوفاة.

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مصرع عامل دهسه لودر مصرع عامل داخل شركة السويس العين السخنة
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