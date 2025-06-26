السيطرة على حريق منزل في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، على حريق نشب داخل منزل في قرية الكعيمات، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل منزل مكون من طابقين في قرية الكعيمات مركز أبوتشت.

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة بعد اشتعال النيران في غرفة بالطابق الثاني من المنزل وأسفرت عن خسائر مادية دون أي إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.