إعلان

السيطرة على حريق منزل في قنا

11:01 ص الخميس 26 يونيو 2025

حريق منزل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، على حريق نشب داخل منزل في قرية الكعيمات، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل منزل مكون من طابقين في قرية الكعيمات مركز أبوتشت.

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة بعد اشتعال النيران في غرفة بالطابق الثاني من المنزل وأسفرت عن خسائر مادية دون أي إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق منزل قنا قوات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟