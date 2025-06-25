بينهم أطفال.. كلب ضال يعقر 11 شخصًا في قرية إبيار بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية أبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة بعد قيام كلب ضال بمهاجمة عدد من أهالي القرية بمنطقة شارع سيدي نعنوش، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بينهم أطفال، بجروح قطعية في أنحاء متفرقة من الجسم.

وتلقى مسؤولو غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية إخطارًا بوصول 10 مصابين إلى مستشفى إبيار المركزي، نتيجة التعرض لهجوم من كلب ضال.

وعلى الفور، وجه الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، فيما تابعت الدكتورة ولاء ماضي، مديرة المستشفى، جهود الطواقم الطبية.

وجرى تحويل 8 حالات إلى مستشفى كفر الزيات العام، حيث وجه الدكتور رامي نوفل، مدير المستشفى، بتوفير الأمصال وإجراء الجراحات العاجلة.

وكان من بين المصابين كل من: "خ.م" (3 سنوات ونصف): جرح قطعي بالوجه ، "نور.إ" (طالبة بالصف الثاني الابتدائي): جرح بالوجه والساق،" م.ا" (10 سنوات): جرح سطحي بالجانب الأيمن،" عبد القادر.ع" (50 عامًا): جروح بالوجه واليد، "م.ج" (33 عامًا): تهتك بالقدم، "دارين.م" (سنتان): جرح بالظهر، ز.س" (55 عامًا): جروح بالرأس والقدم،" م.ع" (8 سنوات): جرح متهتك بالقدم، "ع.ل" (20 عامًا): جرح بالقدم.

وأخطرت مديرية الطب البيطري بالغربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الكلب الضال ومتابعة حملات مكافحة الكلاب الضالة في القرية.