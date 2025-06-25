افتتاح أول منفذ دائم لبيع اللحوم والدواجن بكوم أمبو في أسوان - صور

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، أول منفذ دائم لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية التابع لمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مديرية التموين، والمقام أمام مركز الشباب بنطاق حي شرق مدينة كوم أمبو بتخفيضات تصل إلى 30 %.

ويضم المنفذ بيع اللحوم البلدى بسعر 310 جنيه للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 225 جنيه للكيلو، فضلاً عن منتجات اللحوم والدواجن، علاوة على الأصناف الأخرى من السلع كالبقوليات، ومختلف متطلبات البقالة وغيرها من المنتجات والمعروضات بجودة عالية.

وقال الدكتور إسماعيل كمال: "إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجري التنسيق المتواصل مع الوزارات والجهات المختصة، ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين".

ويأتي ذلك فى ظل متابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مقدمًا شكره لجميع القائمين على تنظيم هذا المنفذ بالتعاون بين مديرية التموين والوحدة المحلية، ومؤسسة حياة كريمة، والتى تقوم بدور رائد ووطنى لمتابعة تنفيذ سلسلة غير مسبوقة من المشروعات التنموية والخدمية داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أن ذلك يساهم بدوره فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسواني.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الالتزام بنفس الأسعار الموجودة على السلع المختلفة؛ لتحقيق المصداقية في التخفيضات المحددة، مكلفًا بقيام لجان بالتفتيش بشكل مفاجئ للاطمئنان على الأسعار، مع عدم السماح بأي احتكار للسلع في الأسواق.