محافظ أسيوط يشهد احتفالات العام الهجري الجديد بمسجد البقلي - صور

أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، الاحتفال الرسمي الذي نظمته مديرية الأوقاف بالمحافظة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ، وذلك بمسجد البقلي بحي غرب مدينة أسيوط، وسط حضور جماهيري واسع ومشاركة قيادات تنفيذية ودينية بارزة.

شارك في الاحتفال كل من: المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ محمد عبد اللطيف محمود، وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والتنفيذية، من بينهم ممدوح جبر رئيس حي غرب، والدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير منطقة وعظ أسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز الأمين العام لبيت العائلة المصرية بالمحافظة، وعدد من قيادات الدعوة والأئمة.

بدأت الفعاليات بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم بصوت الشيخ يونس خليفة يونس، مدير إدارة أوقاف أبوتيج، أعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف، تناول فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، مؤكدًا أهمية استلهام قيمها في بناء المستقبل، داعيًا إلى الاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون العام الجديد عام خير وسلام على مصر والعالم.

وتقدم محافظ أسيوط بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة والشعب المصري، وأهالي أسيوط بصفة خاصة، بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا الله أن يحفظ مصر وجيشها وشرطتها وشعبها، وأن يوفق أبناءها في استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

واختُتمت الاحتفالية بفقرات من الإنشاد الديني والتواشيح قدمها المبتهل الشيخ محمد عبدالمنعم فراج، وسط أجواء روحانية مميزة.