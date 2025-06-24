“بنصف ثمنها”.. مبادرة لتخفيض أسعار الأسماك بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلنت محافظة الإسماعيلية إطلاق مبادرة "أسماكنا بنصف ثمنها" يوم الجمعة 27 يونيو 2025 بمجمع الأسماك المطور بطريق البلاجات، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتقديم الأسماك، خاصة البلطي، بأسعار مخفضة تقل بأكثر من 30% عن أسعار السوق.

وتستهدف المبادرة كسر حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، عبر تشجيع المنتجين المحليين ومزارعي الأسماك على بيع منتجاتهم مباشرة، بما يعزز التوازن في الأسواق، ويدعم القوة الشرائية للأسر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

ويشارك في تنفيذ المبادرة عدد من مزارعي الأسماك وتجار سوق الجملة وأصحاب المحال داخل مجمع الأسماك، ما يعكس تعاونًا بين القطاعين الحكومي والخاص من منطلق المسؤولية المجتمعية، لضمان وصول السلع للمواطنين بجودة وسعر مناسبين.

كما يشمل الحدث توفير خضراوات وفاكهة بأسعار الجملة بالتعاون مع تجار سوق المستقبل، تحت إشراف فيفي عبادي، مديرة السوق، لتلبية احتياجات الأسر من مكان واحد، في خطوة تعزز من فعالية المبادرة وتنوع خدماتها.

وخلال اجتماع موسع عقده المحافظ مع القيادات التنفيذية، شدّد على أهمية التنسيق لضمان جودة وسلامة المنتجات، ووجّه بتوفير خطوط مواصلات مجانية من ميدان الفردوس إلى مجمع الأسماك لتسهيل الوصول للمبادرة.

وأكد المحافظ أن نجاح المبادرة يتوقف على تكاتف جميع الأطراف، وأن التنمية المستدامة تتحقق من خلال الشراكة المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لسلسلة من المعارض والفعاليات التي أطلقتها المحافظة مؤخرًا لتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين.