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إخماد حريق في مخزن للأثاث بالسويس

10:21 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

رجال الحماية المدنية سيطرون على الحريق

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السويس- حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية في السويس على حريق نشب في مخزن للأثاث بحي الأربعين، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو ضحايا.

كانت غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق في معرض للأثاث، بجوار مدرسة السيدة عائشة بكفر سليم الحي، ووجه مدير الحماية المدنية بالدفع بسيارتين إطفاء لموقع البلاغ.

وتبين أن سبب الحريق ماس كهربي بالمخزن المخصص للأثاث الجاهز قبل نقله لمعارض الموبيليا في السويس، وتم التنسيق مع حي الأربعين لفصل التيار الكهربي والغاز الطبيعي عن العقار، وأخمد رجال الحماية المدنية الحريق بالتزامن مع أعمال التبريد لضمان عدم وصول النيران إلى المحلات المجاورة أو الوحدات السكنية في ذات العقار.

ودفع الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس بسيارة لموقع الحريق، لتقديم التأمين الطبي والتدخل حال وقوع أية إصابات، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو ضحايا، وتم محاصرة النيران قبل وصولها إلى المحال أو الوحدات السكنية المجاوزة بالعقار.

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حريق مخزن للأثاث السويس الحماية المدنية
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