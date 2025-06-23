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مشاجرة عائلية تنتهي بطعن شقيقين وعمهما على يد الأب وحماه في قنا

09:57 م الإثنين 23 يونيو 2025

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قنا – عبدالرحمن القرشي:

أصيب شقيقان وعمهما بطعنات نافذة، اليوم الإثنين، على يد والدهما بمساعدة حماه، إثر مشاجرة عائلية نشبت داخل منزل بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، بسبب خلافات متعلقة بسوء سلوك أحد الأبناء.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوقوع مشاجرة داخل منزل بقرية دندرة، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بطعنات باستخدام آلة حادة (سكين). وبالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين أن والد الشقيقين المصابين طعن نجليه وشقيقه بمساعدة حماه، خلال مشادة تطورت إلى عنف شديد.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث ودوافعه.

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