المتهم عريس جديد.. كشف غموض مقتل زوجين بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

نجحت وحدة مباحث الباجور، بالتنسيق مع البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، فى كشف غموض مقتل زوجين داخل مسكنهما بقرية تلوانة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، في ثالث أيام عيد الأضحى الماضي بداية شهر يونيو، وذلك بعد العثور عليهما ملطخين بالدماء واختفاء مشغولات ذهبية خاصتهم.

وأشارت التحريات إلى أن الزوجين كان يعيشان في منزلهما بمفردهما، ولم يرزقا بأولاد، الزوج "محسن.ع" 82 عامًا، والزوجة 74 عامًا، وكانت حياتهما طبيعية، حتى فوجئ الجيران بوجود باب منزلهما مفتوحًا وعدم خروجهما كعادتهما، وبالفحص تبين مقتلهما، وأبلغ الأهالي الجهات الأمنية، والتي فحصت كاميرات المراقبة وحققّت مع عدد كبير من المشتبه بهم حتى أمكن تحديد مرتكب الواقعة ومعاونه.

وتبين أن المتهم جارهما "محمود.ن.ا" 27 عامًا، عقد قرانه مؤخرًا ويعمل في جلب القروض لإحدى الشركات الخاصة، واتفق مع صديق له من قرية مجاورة، وتسلل ليلاً لمنزل العجوزين وأجهزا عليهما، وسرقا مشغولات ذهبية خبأها في منزله حتى تهدأ الأمور، إلى أن جهود مديرية الأمن بالمنوفية نجحت في تحديد هويته وضبطه.

وكانت قرية تلوانة بالباجور شهدت مقتل زوجين يعيشان بمفردهما داخل منزلهما، بعدما اكتشف الأهالي دماء حول أجسادهم المُلقاة أرضًا في مسكنهم، و أبلغوا الأمن بالواقعة، وذلك في مطلع شهر يونيو الماضي.