محافظ الدقهلية يفاجئ مستشفى السنبلاوين ويبدي رضاه عن الأداء

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مستشفى السنبلاوين في زيارة مفاجئة، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير الخدمة الطبية والرعاية اللائقة للمرضى والمترددين.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة، وتوفير سبل الراحة للمترددين، مؤكدا على دعمه المتواصل للمنظومة الطبية.

وأبدى مرزوق رضاه عن مستوى النظافة والأداء بالمستشفى من الأطقم الطبية والتمريض والعاملين، والالتزام بالزي الموحد "البالطو الطبي".

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حسن استقبال المرضى والمترددين، وبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

والتقى المحافظ، المرضى واستمع إليهم وأكد لهم على تلبيته لجميع مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً أن زيارته المفاجئة للمستشفى للاطمئنان على أحوالهم.

وأكد المرضى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة وحسن التعامل والتطوير الملموس بالمستشفى، موجهين التقدير لمحافظ الدقهلية عن جهوده الملموسة والمتواصلة في مختلف القطاعات.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من أقسام المستشفى منها العناية المركزة واستمع إلى الأطباء وفرق التمريض للتأكد من عدم وجود عجز في المستلزمات الطبية، مؤكدا أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أهم أولوياته.

وخلال تفقد المحافظ للمستشفى ولقائه بالمرضى وذويهم والمترددين عليها، وجه الشكر للدكتور أحمد بدران مدير المستشفى و الأطقم الطبية والتمريض، مؤكدا ضرورة استمرار توفير كافة أوجه الرعاية وسبل الراحة للمرضى والمترددين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.