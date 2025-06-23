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إشارة تحذيرية.. رفع الرايات السوداء على شاطئ بورسعيد -صور

12:21 م الإثنين 23 يونيو 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

انتشر رجال الإنقاذ بطول شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، في ظل تحذيرات من خطورة السباحة على حياة المواطنين نظرًا لارتفاع الأمواج والتيارات المائية الشديدة.

ورفع المنقذون الرايات السوداء على أبراج المراقبة بطولة الشاطئ كإشارة تحذيرية بخطورة السباحة نظرًا لحالة البحر، في ظل إقبال أقل من متوسط من المصطافين على الشاطئ.

وكان بلاغ ورد إلى شرطة الشاطئ ومرفق الإسعاف، أمس، يفيد بتعرض شاب يدعى: أحمد عبده محمد، 20 عامًا، إلى الغرق، فانتقلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وجرى استخراج الجثمان من مياه الشاطئ، ونقله إلى مشرحة مستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

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شاطئ بورسعيد رفع الرايات السوداء رجال الإنقاذ
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