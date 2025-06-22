خطة الإنقاذ.. القصة الكاملة لمدرسة "لم ينجح أحد" في إعدادية بني سويف

محافظات - مصراوي:

شهدت محافظة بني سويف، حالة من الدهشة والصدمة عقب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لهذا العام، بعدما كشفت النتائج عن واقعة غير مسبوقة، تمثلت في رسوب جماعي لطلاب مدرسة عزبة حميدة أبو الحسن الإعدادية التابعة لمركز الواسطى، باستثناء طالبة واحدة فقط، ورافقت هذه الواقعة نسب نجاح متدنية بشكل لافت في مدارس أخرى، مما دفع بمديرية التربية والتعليم للتحرك العاجل لوضع "برنامج علاجي" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل امتحانات الدور الثاني.

البداية كانت الأسبوع الماضي، عندما كشفت نتائج الشهادة الإعدادية في بني سويف عن رسوب جميع طلاب مدرسة عزبة حميدة أبو الحسن للتعليم الأساسي، باستثناء الطالبة "مي سعيد فوزي" التي حصلت على مجموع 157.5 درجة.

المدرسة التي تضم فصلًا واحدًا للصف الثالث الإعدادي يبلغ عدد طلابه 60 طالبًا، تغيّب منهم 14 عن أداء الامتحانات، وحضر 46 طالبًا لم ينجح منهم أحد سوى "مي".

"كنت بحضر لوحدي أغلب الأيام، ومكنتش بغيب، والمدرسين كانوا بيشرحوا كويس لما التلاميذ يحضروا".. بهذه الكلمات البسيطة، لخصت "مي سعيد فوزي" سر نجاحها كـ"ناجية وحيدة" في مدرستها.

وأوضحت مي أن مدرستها تقع في قرية مجاورة لقريتها، وأنها كانت تحرص على استقلال المواصلات يوميًا للحضور المنتظم، على عكس زملائها.

وحصلت مي على 76.5 درجة في الفصل الدراسي الأول، و81 درجة في الفصل الثاني، ليكون مجموعها الكلي 157.5 درجة، ورغم نجاحها، أعربت عن شكوكها في بعض درجات المواد، مشيرة إلى خوفها من عمل تظلم بعد تجربة زميلة لها نقصت درجاتها.

من جانبها، أوضحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن هذه النسبة غير المسبوقة في الرسوب تعود بالأساس إلى عزوف عدد كبير من الطلاب عن الذهاب إلى المدرسة طوال العام الدراسي، وذكرت أن هذا الغياب التام أثر بشكل مباشر على مستواهم العلمي، وأدى إلى إخفاقهم في امتحانات آخر العام.

ولم تكن مدرسة "حميدة أبو الحسن" الوحيدة التي تعاني، فالنتائج كشفت أيضاً عن نجاح 3 طلاب فقط بمدرسة أبو شراقي للتعليم الأساسي بمركز الفشن، و 9 طلاب بعزبة نصير للتعليم الأساسي بمركز سمسطا جنوب بني سويف، مما يشير إلى وجود مشكلة أوسع نطاقاً.

وأمام هذه النتائج، قررت مديرية التعليم، تشكيل لجنة فنية عاجلة من موجهي المواد الأساسية لمتابعة المدرسة ميدانيًا، وتقييم مستوى الأداء التعليمي بها، والوقوف على الأسباب الجذرية لتدني نسب النجاح.

كما عقد لقاء ضم قيادات الإدارة التعليمية مع مجلس الأمناء وأولياء الأمور لمناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج العلاجي وضمان مشاركة الجميع.

كما بدأت مديرية التربية والتعليم فى بني سويف، في تنفيذ برنامج علاجي خاص لطلاب الشهادة الإعدادية في مدرسة عزبة حميدة أبو الحسن، بهدف تحسين مستواهم العلمي قبل بدء امتحانات الدور الثاني.

يتضمن البرنامج العلاجي تنظيم محاضرات يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، بواقع محاضرتين يومياً، لتقوية مهارات الطلاب ومعالجة نقاط الضعف لديهم في المواد الأساسية.

ووجهت وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لجذب الطلاب وتحقيق أقصى استفادة من تلك المحاضرات، وشددت على ضرورة الالتزام بالحضور اليومي حرصاً على مصلحتهم.

ولم يقتصر الدعم على الجانب الأكاديمي فقط، بل يشمل أيضاً الدعم النفسي والمعنوي للطلاب الراسبين، وتوعية أولياء الأمور بأهمية انتظام أبنائهم في الدراسة طوال العام، ودعوتهم للتعاون في تنفيذ البرنامج العلاجي ومتابعة حضور أبنائهم.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اعتمد نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادبة، بنسبة نجاح بلغت 75.13%، وجاءت إدارة بني سويف التعليمية في المركز الأول من بين إدارات المحافظة بنسبة نجاح 92.7 %، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 86.4%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 71%، وفي المركز الرابع إدارة الواسطى بنسبة 67.7%، وإدارة الفشن في المركز الخامس بنسبة 65%، وفي المركز السادس إدارة إهناسيا بنسبة 60.9 %، وفي المركز السابع إدارة سمسطا بنسبة 60.7%.



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