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حمدي مبارز أمينًا مساعدًا لحزب الجبهة الوطنية في الوادي الجديد

11:35 ص الأحد 22 يونيو 2025

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محافظات- مصراوي:

أصدر حزب الجبهة الوطنية، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي حمدي مبارز أمينًا مساعدًا للحزب بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للجبهة الوطنية على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا التعيين ضمن خطة الحزب الاستراتيجية لتعزيز تواجده الفعّال في المحافظات الحدودية، وتمكين الكفاءات الوطنية من المشاركة في العمل العام وخدمة المجتمع.

وتتولى الأمانة مسئولية التنسيق والإشراف على كافة الأمانات الفرعية بالمراكز، وتنفيذ خطط الحزب وتوجهاته بما يخدم أبناء المحافظة ويرسّخ مبادئ الانتماء والمواطنة والعمل السياسي الواعي.

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حمدي مبارز الوادي الجديد حزب الجبهة الوطنية
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