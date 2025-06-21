إنشاء مركز تميز بجامعة بنها الأهلية لخدمة المناطق الصناعية بالعبور

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، وبحضور كل من: المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء مجلس الأمناء.

كما شارك عن بعد كل من: الدكتور عصام الكردي رئيس هيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور محمد الشرقاوي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور جمال السعيد، أن جامعة بنها الأهلية تخطو بخطوات ثابتة وواضحة لتحتل مكانة متميزة في منظومة التعليم العالي المصري كأحد أهم الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، موجها الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الأهلية وجامعة بنها الحكومية وهيئة دعم وتطوير الجامعات لتقديمهم كافة أوجه الدعم لتأسيس جامعة بنها الأهلية ومعاونتها في أداء رسالتها.

وأشار "السعيد" إلى أن الجامعة حريصة على تقديم برامج تعليمية متطورة تعتمد على أحدث الأساليب الأكاديمية والتكنولوجية الحديثة، وأصبحت من الجامعات الجاذبة للدراسة بها بعد أن نجحت فى كسب ثقة الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع، بالإضافة إلى بدء ظهور الجامعة في عدد من التصنيفات الدولية رغم حداثتها وهو ما يؤكد تميز الجامعة على كافة المستويات.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، أننا نسعى حاليًا لاعتماد كليات الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعد تخرج أول دفعة من الجامعة العام القادم، وجرى تشكيل لجان الإعداد للتقدم للاعتماد، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها من الكوادر الفنية والموارد البشرية والإمكانيات الأكاديمية المتميزة التي يؤهلها للتقدم للاعتماد.

وأكد المهندس أيمن عطية على دعمه الكامل لجامعة بنها الأهلية انطلاقاً من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية، مما يعكس رؤية الدولة في الاهتمام بالتعليم العالي وربطه بخطط التنمية المستدامة.

وأشار محافظ القليوبية إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات الجامعة وكوادرها العلمية والبحثية في كافة التخصصات من خلال إنشاء مركز تميز لخدمة وتطوير المناطق الصناعية بمدينة العبور.

من ناحية أخرى وافق المجلس على اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي والقوائم المالية عن الربع الأول والثانى من العام المالى 2024 /2025 حتى 28 فبراير 2024.

واعتمد المجلس - لأول مرة - موازنة تقديرية مفصلة للجامعة عن العام الجامعى 2025 /2026 تتضمن جميع الإيرادات والمصروفات واحتياجات الجامعة المختلفة.

ووافق المجلس على اعتماد ما قدمه الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة بشأن مخطط الموارد البشرية للهيكل الإداري وبدء تطبيق نظام إدارة الموارد المؤسسية " ERP "، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير آليات العمل الداخلية، بالإضافة إلى اعتماد لائحة الرعاية الصحية بالجامعة مع توفير سيارة إسعاف مجهزة بشكل دائم للتعامل مع أي حالات طارئة داخل الحرم الجامعي.

وكذلك الموافقة على زيادة المساحات فى الجامعة بالإضافة إلى البدء في إنشاء عدد من المشروعات التعليمية الجديدة لزيادة الإتاحة واستيعاب الطلاب وخدمة الطلاب والعملية التعليمية ، والموافقة على المشاركة فى منتدى الجامعات العربية المقرر انعقاده في العاصمة الأردنية عمان خلال شهر يوليو القادم.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء مجلس الأمناء لتقييم القيادات وفق آليات ومعايير محددة ومؤشرات أداء واضحة.

وخلال الجلسة أحيط مجلس الأمناء علماً بأنشطة قطاع الشئون الأكاديمية وما تم اتخاذه من إجراءات حول سياسات القبول للطلاب والمصروفات الدراسية والأعداد المقترحة للعام الأكاديمى 2025 / 2026 ، وكذلك الإجراءات الخاصة باستخراج شهادات التخرج والمنح المقدمة للطلاب وآلية تقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأحيط المجلس بأنشطة قطاع العلاقات الدولية وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بين جامعة بنها الأهلية وعدد من الجامعات الدولية المرموقة، بالإضافة إلى استقبال عدد من الوفود المختلفة وزيارتها للجامعة.

كما أحيط المجلس بأنشطة قطاع الابتكار والتوظيف وريادة الأعمال وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة والشركات والمؤسسات الصناعية المختلفة؛ بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب، بالإضافة إلى اعتماد عدد من لوائح الوحدات والمراكز داخل الجامعة.